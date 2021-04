Aspaig-Despar: Rissbacher nuovo amministratore delegato

MESTRINO (PADOVA) - Christof Rissbacher è stato nominato nuovo amministratore delegato di Aspiag Service Srl, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. Rissbacher affiancherà l'attuale ad Francesco Montalvo gestendo le deleghe alle direzioni auditing, affari legali, personale, finanza e affiliazione. Austriaco di Innsbruck, 45 anni, Mba in gestione finanziaria alla Danube University Krems, Christof Rissbacher è entrato nel 2002 a far parte del Gruppo Spar Austria, leader della grande distribuzione nazionale, dove ha ricoperto il ruolo di direttore dello sviluppo, e recentemente quello di amministratore delegato del Tirolo e di Salisburgo.