BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - I consumi calano, i centri commerciali soffrono ma c’è chi punta ancora sulla grandi superfici. Ses, la società del gruppo austriaco Spar che si occupa di sviluppo e gestione immobiliare, ha acquisito il centro commerciale Il Grifone a Bassano del Grappa, nel Vicentino, una delle più grandi strutture del genere nel Nordest: 47 negozi con un ipermercato Interspar per un bacino d’utenza di 300mila persone. A cedere il fondo inglese Mcap Global Finance, filiale europea di Marathon Asset Management con sede a New York. Il centro commerciale di Bassano, aperto nel 2009, ha 20.000 metri quadrati di superficie, 7.000 dei quali erano già prima dell’acquisizione, di proprietà del gruppo Spar attraverso la collegata nel Nordest Aspiag Service. Con questo nuovo acquisto, Ses sale a 31 sedi controllate, tre delle quali in Italia, tutte in Veneto (gli altri due centri commerciali sono l’Ipercity di Albignasego e Le Brentelle a Sarmeola, 68mila metri quadrati totali) e gestite da Ses Italy, la controllata con base a Mestrino nel Padovano che governa già anche una dozzina di altre strutture nel Nordest, tra questi i parchi commerciali di Mestre, Este, Vigonza in Veneto, Cividale del Friuli e Cassacco in provincia di Udine. E altri progetti d’espansione in Emilia e Lombardia sono allo studio.

LO SVILUPPO

«Il Grifone è un’ottima location con un grande potenziale di sviluppo in una regione prospera. Ses è il proprietario giusto per sviluppare le potenzialità di questo centro commerciale - commenta in una nota Marcus Wild, membro del cda di Spar e presidente di Ses - una grande opportunità per tutti». Christoph Andexlinger, amministratore delegato di Ses Spar European Shopping Centers, aggiunge sempre in un comunicato: «Con Il Grifone rileviamo nel nostro portfolio un centro commerciale ben consolidato. Insieme al team italiano di Ses Italy, faremo tutto il possibile per rendere la location all’avanguardia. Il Grifone si adatta bene a noi ed è il complemento ideale dei nostri due centri commerciali italiani Ipercity e Le Brentelle a Padova».

Ses Spar European Shopping Centers è uno sviluppatore, costruttore e gestore di centri commerciali in sei Paesi: Austria, Slovenia, Italia, Ungheria, Croazia e Cechia. La società con sede a Salisburgo gestisce attualmente 30 centri commerciali con una superficie affittabile di oltre 830.000 metri quadrati. Con oltre 100 milioni di visitatori all’anno, i partner commerciali dei centri commerciali Ses hanno generato un fatturato di 3,13 miliardi di euro nel 2022.

«Con questa acquisizione a Bassano gestiremo in totale nel Nordest 110mila metri quadrati di superficie di vendita - spiega l’Ad di Ses Italy, Luca Rossi - ai tre centri commerciali controllati in Veneto, Il Grifone gestito da inizio del 2024, si aggiungono una dozzina di parchi commerciali tra Vigonza, Mestre, Este, Carpi, Bologna, Imola, due piccole strutture in Friuli a Cividale del Friuli e Cassacco, e altre. Di sicuro Il Grifone è la più importante acquisizione commerciale dell’anno». Non temete il calo dei consumi da inflazione? «Abbiamo fiducia nel mercato italiano e in particolare in quello del Nordest, Interspar e Despar da queste parti vanno bene - risponde Rossi -. Secondo noi la crisi dei centri commerciali è più raccontata che vissuta: nelle nostre 3 strutture principali ci sono circa 170 punti vendita e nessun negozio vuoto, in molti casi c’è la fila per entrare. L’importante è fare la giusta selezione».



NESSUN NEGOZIO SFITTO

Ma non ci sono già troppi centri commerciali nel Nordest? «È forse l’area con maggiore superficie commerciale pro capite in Italia, ma in molti casi sono stati fatti dei centri non nei posti giusti. Ma il Veneto è una regione ancora attraente, c’è capacità di spesa, bassa disoccupazione». Dunque Ses comprerà ancora? «Noi per statuto possiamo investire solo se c’è un ipermercato della nostra catena Interspar - avverte Rossi -. Come Ses Italy comunque stiamo lavorando su progetti di sviluppo con Aspiag in altre regioni, in Emilia e Lombardia».