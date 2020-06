La ex sta per denunciarlo per stalking, lui la "blocca" sulla porta della caserma: 50enne arrestato

PADOVA - I carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle hanno arrestato in flagranza per atti persecutori M.S., 54 anni residente in città. È accaduto alle 16 di venerdì 12 giugno: l'uomo dallo scorso febbraio perseguitava con condotte violente l'ex compagna 50enne, tanto da arrivare al punto di pedinarla anche ieri e di cercare di impedirle di entrare nella stazione dei carabinieri, dove si stava recando proprio per denunciare i comportamento che era costretta a subire. Il gesto è stato prontamente notato dai militari dell'Arma che sono intervenuti e lo hanno bloccato. L'uomo è stato subito portato nel carcere di Padova.





