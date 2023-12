Anziano scompare da Padova e viene ritrovato ad Ancona in stato confusionale: «Non so come sono finito qui»

PADOVA - Un ottantenne che si era allontanato due giorni fa da Padova è stato rintracciato la scorsa notte, di martedì 12 dicembre, mentre camminava lungo via Flaminia in direzione Ancona.

Lo ha notato una pattuglia della polizia stradale: dagli accertamento è emerso che si trattava di un anziano fuggito da Padova, dove si erano concentrate le ricerche: era in stato confusionale e non ha saputo spiegare come è arrivato nel capoluogo marchigiano.

È stato trasportato da un'ambulanza della Croce Gialla e dalla polizia stradale al pronto soccorso dell'ospedale geriatrico.