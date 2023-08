Anziano va a fare una passeggiata e scompare: ritrovato nella notte nel bosco

(TV) - Localizzato ieri sera tardi, 24 agosto, dai vigili del fuoco l’nel pomeriggio di ieri nella zona di Pieve del Grappa.L’uomo è stato subito soccorso dai pompieri e recuperato insieme a personale del soccorso alpino per essere preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Lera solito fare delle passeggiate ed è stato probabilmente, non facendo più rientro a casa.Alle ricerche, iniziate poco prima delle 20 di giovedì, hanno preso parte il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Castelfranco, Treviso e dei volontari di Asolo. Già allertati e in arrivo i nuclei cinofili, di cui fortunatamente non c’è stato bisogno. Sul posto anche i carabinieri e il sindaco.L’intervento di soccorso dei vigili del fuoco si è concluso alle 23 con il rientro in sede delle squadre.