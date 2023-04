Anziano si presenta ai servizi sociali e minaccia gli operatori con un'ascia: panico. È stato bloccato

ESTE - Attimi di grande tensione a Este, dove nella mattinata di oggi, lunedì 17 aprile, un 70enne del luogo si è presentato ai servizi sociali in stato di alterazione psichica. Portando con sé un'arma da taglio, presumibilmente un'ascia, è arrivato poco dopo le 9 e ha tentato di accedere agli uffici aggredendo verbalmente gli operatori. Fortunatamente, la struttura dei servizi sociali è chiusa da un cancello e, vista la sua storia personale, non è consentito all'uomo entrare. Si tratta infatti di una persona già nota per le sue turbe psichiche e gli abusi di sostanze psicotrope. Per questo motivo, in passato era stato sottoposto a trattamenti sanitari obbligatori. Per fermare l'uomo è stato necessario l'intervento dei carabinieri, degli agenti di polizia locale e del personale medico del Suem. L'anziano è stato calmato a fatica e, dopo un'ora, ha acconsentito volontariamente a salire in ambulanza ed essere accompagnato all'ospedale di Schiavonia. "Ringrazio gli operatori per la loro professionalità - ha dichiarato il sindaco Matteo Pajola - Ribadisco che questa persona non è un delinquente, ma una persona con gravi problemi". Si valuterà ora se sottoporre l'anziano a Tso.