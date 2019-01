Vittorio, l'ultimo alpino sopravvissuto all'internamento nel Lager durante la Seconda Guerra Mondiale

di Germana Cabrelle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VILLA DEL CONTE (PADOVA) - Si sistema sulla testa il cappello da alpino, poicomincia il racconto. Una testimonianza lucida e pacata la sua, peraltro raccolta integralmente dalla vicina di casa Maria Serafin, infermiera in pensione appassionata di scrittura, che un anno e mezzo fa ha annotato i ricordi che l'ex soldato le dettava, intrisi delle lacrime che non riusciva a trattenere e degli incubi notturni che ancora lo perseguitano. Ne è uscita una plaquette di 60 pagine, un diario semplice e discorsivo «per far arrivare efficacemente il messaggio a tutti gli studenti» precisa la curatrice. «Mi chiamo Vittorio Ometto e sono nato il 24 marzo 1924 ad Abbazia Pisani, piccola frazione di Villa del Conte, nel Padovano. Dicono che io sia l'ultimo alpino rimasto in vita fra quelli». L'incipit da