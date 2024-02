Stefano Bernabei, lo scenografo pordenonese che piace ai registi da Oscar: sui set della Marvel e di Ridley Scott

VALVASONE ARZENE - «Siamo rimasti in pochi ma la nostra arte non si estinguerà perché la bellezza è eterna e con essa chi la produce». Parola di Stefano Bernabei, pordenonese, classe 1972, pittore-scenografo - o come si dice nelle produzioni internazionali alle quali prende parte scenic-artist - è conosciuto e famoso fra gli addetti ai lavori e grandi registi per la sua maestria.