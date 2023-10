ALBIGNASEGO (PADOVA) - Un sequestro, due fermi amministrativi e sanzioni per poco meno di 10mila euro. È questo a mettere fine alla corsa spericolata di un 35enne residente a Maserà di Padova che, poco più di un mese fa, a bordo di uno scooter privo di assicurazione e non in regola con la revisione periodica, aveva tirato dritto senza fermarsi al posto di controllo della Polizia Locale.

LA RICOSTRUZIONE

Se il centauro in quell’episodio avvenuto alla fine di agosto a Carpanedo era riuscito a dileguarsi, gli agenti dell’Unione Pratiarcati sono comunque stati in grado di risalire alla sua identità grazie al sistema di lettura targhe e a scoprirne la residenza. Nonostante il lungo periodo di irreperibilità del fuggiasco, dopo due settimane di indagini e di appostamenti in borghese, gli agenti sono riusciti a ricostruire i movimenti del soggetto, scoprendo che tra i motivi della fuga c’era probabilmente anche il fatto di essere privo di patente perché mai conseguita.

Un’indagine che si è ufficialmente conclusa solo nel pomeriggio di lunedì, quando la Polizia Locale è stata capace di fermarlo in flagranza di reato, ovvero mentre si trovava nuovamente alla guida, questa volta al volante di un’autovettura intestata alla madre, subito sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

La storia si è conclusa con la notifica dei verbali delle violazioni delle quali si era reso responsabile a fine agosto, applicando il fermo amministrativo anche al suo scooter, oltre che al sequestro per la mancanza della copertura assicurativa e alla sospensione della circolazione per la revisione scaduta. Se guidare un veicolo senza patente comporta, oltre al fermo, anche una sanzione pari a 5.100 euro, nel caso dello spericolato maseratense la multa sarà da corrispondersi ben due volte, ovvero una per ciascun veicolo del quale è stato trovato alla guida.

Una progressiva escalation che, in caso di reiterazione, potrebbe portare l’individuo ad essere deferito all’autorità giudiziaria, giacché solo in quest’ultimo caso, infatti, la guida senza patente costituisce reato.

IL COMMENTO

A commentare l’episodio avvenuto nella frazione di Albignasego è stato il consigliere comunale delegato alla Sicurezza Urbana, Davide Mauri: «Si tratta di un importante risultato della Polizia locale dell’Unione Pratiarcati sul terreno del controllo di soggetti che non si fanno scrupoli nel violare le leggi. È bene riscontrare una volta in più come i nostri agenti si facciano sempre trovare pronti e determinati nel porre fine a comportamenti illegali che come comunità non tolleriamo». Il riferimento è ad altri casi avvenuti nei mesi scorsi sulle strade della città, come quello del conducente che continuava ad aggirarsi indisturbato alla guida pur essendo senza patente da sette anni e fornendo in ogni occasione le generalità del fratello.