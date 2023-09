PADOVA - È un nuovo capitolo sul fronte delle multe quello scritto dal consiglio dei ministri con il disegno di legge che modifica il Codice della strada. Quando sarà approvato dai due rami del parlamento saranno dolori per i padovani. La Polizia locale infatti nel 2022 ha emesso 304.636 accertamenti per violazioni del Codice ma qui ci sono anche i varchi. Se confrontiamo il periodo gennaio-luglio escludendo la ztl i divieti di sosta e altri tipi di sanzioni, ben 130.498 hanno riguardato comportamenti per i quali l’inasprimento del governo è stato totale. Stiamo parlando di eccesso di velocità, guida con il cellulare, cinture non allacciate, guida sotto l’effetto di alcol. E ancora mancata revisione e guida senza assicurazione. Il riassunto si trova nella tabella che pubblichiamo e che dimostra come, anche se da un anno all’altro per qualche infrazione ci sia stato un leggero calo, il numero si mantiene quasi costante. Anzi per quanto riguarda le cinture assistiamo a un rialzo.