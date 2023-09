Schio. Maxi-controlli dei carabinieri: arresti e denunce per stupefacenti, evasione e ricettazione

SCHIO (VICENZA) - I carabinieri di Schio hanno messo all'opera un servizio straordinario che ha portato all’identificazione di ben 216 persone e al controllo 184 veicoli. Una persona è stata arrestata e due sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.

In particolare, i militari hanno rintracciato e dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per espiazione pena emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza a carico di E.K. 24enne di Schio, condannato in via definitiva alla pena di 3 anni 2 mesi di reclusione, per reati in materia di stupefacenti, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato portato nella sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.

Una delle persone denunciate è invece una 55enne di Schio, accusata di evasione e già sottoposta alla misura della detenzione domiciliare e che, a seguito di un controllo, non è stata rintracciata presso la propria abitazione.

Per la donna è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.

Nei giorni scorsi poi i carabinieri sono intervenuti in centro a Schio dove era stata segnalata la presenza di un 22enne che, senza alcun apparente motivo, stava danneggiando alcuni oggetti all’esterno di un istituito di credito. I militari lo hanno colto in flagranza e lo hanno bloccato e condotto presso gli uffici del Comando via Maraschin. Al termine delle formalità di rito, per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento.

Ma non è tutto. Dai controlli, una giovane è stata colta alla guida senza patente, in quanto mai conseguita: la stessa aveva anche precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo, invece per la donna è stata contestata una violazione amministrativa per guida senza patente.