Padova. Ubriaco alla guida, chiama il padre per farsi venire a prendere: ha un tasso alcolemico più alto del suo

PADOVA - Va a prendere il figlio pizzicato con un tasso alcolemico oltre il limite ma... è più ubriaco di lui.

La polizia stradale la scorsa notte ha effettuato dei controlli in via San Marco a Padova. In tutti sono stati controllati 23 conducenti e ritirate 7 patenti. Tra queste anche quella di un 30enne, che aveva un tasso alcolico pari a 0.62. Ha chiamato il padre per farsi venire a prendere. Come di consueto i poliziotti hanno effettuato l'alcol test anche all'uomo ed è venuto fuori che aveva un tasso di 1.10, quasi il doppio rispetto al figliolo.