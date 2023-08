Ubriaco, fa lo slalom (sul rettilineo) alla guida di una Smart: via la patente ad un 65enne

TRIESTE - Recordman a slalom sul rettilineo con un tasso 5 volte il consentito. È successo nella notte di oggi, 2 agosto, al Sincrotrone di Basovizza. Con dei valori quasi 5 volte il consentito alla prova etilometrica il rettilineo si è trasformato in una strada tortuosa e impraticabile. È la scena vista dai Carabinieri di Aurisina: una Smart procedeva zigzagando in maniera pericolosa. Poi la certezza dopo l'utilizzo dell'etilometro su quale fosse il motivo. E così i Carabinieri hanno ritirato la patente a un 65enne triestino e lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza.