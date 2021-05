Perde il controllo dell'auto e finisce nel canale di scolo: feriti conducente e passeggera

ABANO - Il conducente perde il controllo e finisce con l'auto nel canale di scolo: è successo oggi alle 17 in Via San Bartolomeo ad Abano Terme. L'uomo è rimasto ferito insieme alla passeggera. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo e un palo della pubblica illuminazione abbattuto durante l’incidente, mentre la giovane passeggera e l’autista erano già fuori dall’auto e presi in cura dal personale sanitario del SUEM per essere trasferiti in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.