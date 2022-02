A13, camion frigo perde gas Gnl: autostrada riaperta

Da poco prima delle 12 di oggi 23 febbraio, i vigili del fuoco sono impegnati in autostrada A13 al km 73 tra i caselli di Monselice e Boara Pisani in direzione Bologna per la perdita di gas Gnl (Gas Naturale Liquefatto) dal serbatoio di un camion frigo. In via precauzionale la circolazione autostradale è stata interrotta in entrambi i sensi e poi riaperta verso le 14.30. I vigili del fuoco accorsi con il personale del distaccamento di Este, Padova, Rovigo e con il personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) regionale di Mestre, coordinati dal funzionario di guardia, stanno operando per bloccare la perdita.