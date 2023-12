Autostrada, chiuso per una notte il tratto Monselice-Terme euganee sulla A13 Bologna-Padova

Per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: Via San Pietro Viminario, SS16, Battaglia Terme, SP9-Via Mincana, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee.

Per i veicoli con peso a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la viabilità ordinaria: SP5, SR104, Via Giuseppe Verdi, SP92, SP14 Conselve Via Padova-Via Ponte di Riva, SP17, SP9, Due Carrare, per rientrare sulla A13 alla stazione di Terme Euganee.