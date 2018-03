di Nicola Munaro

PADOVA- Poco più di, ancoraper mettersi al pari con le regole della scuola. Sono i dati del report sulla situazione vaccinale delle persone tra 0 e 16 anni stilati dall'Ulss 6Dati che abbracciano il periodo tra il 31 luglio 2017 (giorno di introduzione della legge sui 10 vaccini obbligatori per l'ammissione nelle scuole) e il 28 febbraio scorso sull'intera popolazione padovana tra gli 0 e i 16 anni, ovvero 135.733 persone.I calcoli dell'Ulss 6 partono proprio dalla, quando a non essere in regola con almeno una delle dieci vaccinazioni previste dalla legge erano 15.345 bambini. Numeri che sono cambiati con il conto fermo al 28 febbraio scorso, quando hanno fatto almeno un vaccino 3.800 tra ragazzi e bambini (alcuni di questi hanno fatto più vaccini), per un totale di 6.200 somministrazioni. Millesettecento invece sono stati i genitori che si sono informati, dopo le discussione nell'opinione pubblica. Resta invece la strenuadi un 8 per cento che dell'argomento nemmeno ne vuole sentire parlare, soprattutto nella fascia che va dagli zero ai sei anni. Ed è quell'8 per cento, che arriva a toccare punte dell'11 per cento nella fascia tra i sei e sedici anni, che rischiano l'esclusione da scuola. Anche perché la campanella del dieci marzo è dietro l'angolo.in cui le Ulss invieranno alle scuole gli elenchi di chi non è in regola. La seconda data limite è fissata alquando le scuole chiederanno ai genitori dei bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie di depositare la documentazione che prova l'effettuazione delle vaccinazioni o l'esonero (o omissione o differimento o presentazione di formale richiesta di vaccinazione), che i genitori dovranno fare entro il 30 marzo. L'ultimo step, entro il 30 aprile...