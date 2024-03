Inseguimento a Padova, 40enne si lancia con la bici contro un poliziotto e poi fugge a piedi. Bloccato e denunciato Video

PADOVA - ​Inseguimento a Padova, 40enne si lancia con la bici contro un poliziotto e poi fugge a piedi. Bloccato e denunciato.

Nel pomeriggio di giovedì 7 marzo, nei pressi del Cavalcavia Borgomagno all’Arcella, un 40enne di origine tunisina senza fissa dimora è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e false attestazioni sulla propria identità.

L'inseguimento

La pattuglia si trovava nella parte pedonale del Cavalcavia ed era impegnata nell’identificazione di alcune persone quando è sopraggiunto a forte velocità, in sella ad una bicicletta, il cittadino tunisino il quale, notati i controlli di polizia, ha accelerato l’andatura investendo uno degli agenti impegnato nei controlli che, a causa del forte impatto, è caduto violentemente a terra.

Il 40enne ha tentato di fuggire di corsa, ma è stato rincorso da un altro operatore di polizia e infine raggiunto, a poca distanza dal Cavalcavia, da altro personale che sopraggiungeva con un’auto di servizio.

Una volta bloccato, è stato accompagnato in Questura per procedere all'identificazione ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per aver dichiarato false generalità.

Si tratta di un 40enne senza fissa dimora, irregolare, entrato in Italia nel 2008, già denunciato per detenzione di stupefacenti nel 2020 da personale della Squadra Mobile di Padova, più volte deferito all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni ed edifici e per false generalità.

L’agente ferito è stato trasportato in Ospedale per tutti gli accertamenti e le cure del caso, ma non ha riportato lesioni gravi.

Il Questore Marco Odorisio ha attivato il personale dell’Ufficio Immigrazione per le verifiche relative alla posizione in Italia del soggetto il quale, nella giornata di ieri, è stato collocato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Gorizia, così come indicato dalla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione al fine del definitivo allontanamento dal territorio nazionale.