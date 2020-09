La zucca da record di Federica: pesa 242 chili e mezzo Foto

BELLUNO - Una zucca quasi da record quella coltivata a Giazzoi di Belluno e mostrata con orgoglio dalla piccola Federica. L’ortaggio pesa ben 242,5 chilogrammi. Come si vede nella qui foto Federica “cavalca” felice la zucca coltivata dal papà Gabriele Giozet. L’immagine e la simpatica notizia è stata inviata dal nostro lettore Davide Giozet.



Il record mondiale di zucca gigante è di 1190 kg prodotta in Belgio da Mathias Willemijns.



Quella più grande in Italia pesa 913 kg. Ma quella di Federica batte ogni record...del cuore. Ultimo aggiornamento: 11:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA