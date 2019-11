Wanbao, sciopero e traffico bloccato: presidio e volantinaggio

di Lauredana Marsiglia

Il tempo della responsabilità, tra le linee produttive della, è finito. Basta lavorare a testa bassa per tenere acceso il motore dello stabilimento sperando di non farlo deprezzare: ieri, ultimate le assemblee di fabbrica, gran parte dei 290 dipendenti è scesa in strada bloccando il traffico alla rotonda di Villa di Villa. Dalle 14.30, per circa un’ora, armati di bandiere sindacali, hanno distribuito volantini agli automobilisti. L’ufficializzazione della chiusura dello stabilimento, unico in Italia a produrre compressori per la refrigerazione domestica, ha rotto gli argini della buona volontà, facendo dilagare la protesta con l’obiettivo di richiamare l’attenzione della politica. Perché dal tavolo ministeriale di ottobre non sono più arrivati segnali di vita.