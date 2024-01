CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Il progetto della bretella stradale all’ingresso sud di Cortina, elaborato da Anas in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, è peggiorativo rispetto al precedente disegno, che era stato fatto dal compartimento Anas di Venezia, in previsione dei Mondiali di sci alpino 2021, ma non è mai stato realizzato. È quanto sostengono gli amministratori e i proprietari degli appartamenti di dieci condomini, situati lungo via delle Guide alpine. In quanto soggetti titolari di interessi, rispetto a questo intervento di modifica della viabilità, intervengono con una lettera, inviata ai Vigili del fuoco, al comando provinciale e al distaccamento di Cortina, che ha sede proprio in via delle Guide. Si rivolgono inoltre al sindaco e ai consiglieri comunali ampezzani. Le comunicazioni inviate sono state rese pubbliche ieri anche alla stampa, con una nota a cui è stato allegato il dossier curato dai professionisti geometra Carlo Svegliado e dottor Stefano Pustetto.

LA QUESTIONE

«Manifestiamo le nostre perplessità e preoccupazioni - si legge nella missiva - , per gli effetti che potrebbero derivare dal nuovo progetto di immissione in via Guide alpine. L’amministrazione di Cortina non ha verificato adeguatamente e studiato opportunamente gli impatti che potrebbe avere nella gestione della viabilità, specialmente in inverno, con neve e ghiaccio: renderà oltremodo difficile l’immissione da via Guide, dove è ubicata la caserma dei Vigili del fuoco. Con questa soluzione sarà reso ancora più congestionato lo scorrere del traffico su via Roma». Ci sono anche preoccupazioni di carattere idrogeologico: il tratto di strada correrà lungo la scarpata, sulla sponda sinistra del torrente, in un’area soggetta a frana attiva. Per questo motivo il progetto iniziale prevedeva la creazione di una galleria artificiale, per tutta la lunghezza dell’intervento, circa 700 metri; il nuovo elaborato prevede invece che soltanto una parte sia in galleria artificiale, mentre l’altro è a cielo aperto, con conseguenti disagi e danni alle abitazioni vicine. I proprietari hanno anche chiesto che siano monitorati i fabbricati, lungo il pendio fra via Guide e il Boite, in modo da verificare eventuali movimenti, che dovessero verificarsi con i lavori.

LA COLLABORAZIONE

I firmatari precisano che il loro intervento è collaborativo e ribadiscono che il progetto iniziale di Anas, approvato in via definitiva nel 2020, prevedeva una rotatoria con un intervento che non stravolgeva la viabilità per le frazioni di Coiana, Salieto e Campo. La lettera dei proprietari di via Guide è stata diffusa all’indomani della comunicazione del sindaco Gianluca Lorenzi, a elencare i cantieri che si attiveranno in questo anno 2024, in vista dei Giochi invernali 2026. Fra gli interventi c’è questo Lotto 1 della bretella stradale, che correrà lungo la sponda sinistra del torrente Boite, fra la località di Coiana e piazzale Revis.

L’ITER