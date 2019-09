Opportunità dopo il disastro: Energia pulita dagli scarti di Vaia

di Andrea Zambenedetti

L DESTINO DEL LEGNOSANTO STEFANO Vista dalla pista che porta a Malga Antola la Val Visdende fa impressione: sembra un cimitero, una distesa di enormi lapidi di legno. L’enorme pianura in cui i tronchi spezzati da Vaia lo scorso ottobre sono già stati rimossi è punteggiata dalle ceppaie, le radici degli alberi, sradicate dal terreno o ancora conficcate ma completamente lacerate. Un pugno allo stomaco per chi è cresciuto qui, ma che non rimarrà tale a lungo. Ben presto quelle ceppaie come tutta la legna di scarto di Vaia sarà trasformata in energia elettrica c’è materiale sufficiente per produrre energia rinnovabile per tutto il bellunese, per qualche anno.