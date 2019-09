Strade piegate da Vaia: al via cantieri per 12 milioni di euro al mese

di Olivia Bonetti

BELLUNO - Opere già fatte o appaltate per 141 milioni di euro in tutto il territorio, con investimenti importanti soprattutto sull'Agordina e totali 169 interventi in corso. Dopo l'ennesimo distacco di masso dalla parete sovrastante la 203 e le conseguenti polemiche Veneto Strade, risponde con i fatti. O meglio le cifre. Snocciola i soldi investiti e il numero di interventi completati e in corso per mettere in sicurezza le strade, piegate quasi 11 mesi fa dal disastro del 29 ottobre. È l'amministratore delegato di Veneto Strade, ente gestore della regionale, Silvano Vernizzi, che ripercorre quanto fatto in questi mesi del post emergenza. Si è viaggiato con 12 milioni di lavori fatti ogni mese: questa è la media. Tanto lavoro, che però, come ha sempre messo in guardia Vernizzi, non potrà mai evitare gli eventuali distacchi di sassi dai versanti. «Serviranno anni prima che si stabilizzino, dopo quello che è accaduto -, dice Vernizzi -. Purtroppo dobbiamo convivere con questi fatti, che non sono simpatici certo, ma non ci sono alternative».