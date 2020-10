La filiale della banca Unicredit di via Garibaldi a Feltre chiude i battenti e trasferisce tutti i servizi negli uffuci di via Peschiera. Un duro colpo per gli utenti che da anni erano abituati a prelevare o ricevere consulenti nella sede situata nel cuore della città. L’informazione è stata diramata tramite una lettera a tutti coloro che avevano la loro base bancaria proprio nella sede di via Garibaldi.

SERRANDE ABBASSATE

La chiusura avverrà a partire da novembre. Come si legge nella lettera, “nel corso degli ultimi anni il mercato bancario ha visto cambiare le abitudini dei propri clienti e questo ci ha portato a razionalizzare e ridefinire la presenza delle nostre filiali sul territorio, dotandole di nuove tecnologie che consentono alla clientela di svolgere in autonomia le operazioni più semplici”. Una decisione, quindi che non nasce dalle problematiche legate alla pandemia sanitaria Covid 19, ma che affonda le sue ragioni in dinamiche di mercato precedenti. “Dal prossimo 23 novembre cesserà l’operatività della filiale Feltre Garibaldi e, tutti i rapporti radicati in essa saranno trasferiti alla filiale di Feltre, in via Peschiera 3”, si legge ancora nella missiva. Per gli utenti, trasferimento a parte, nulla cambierà dal punto di vista contabile: continueranno ad utilizzare il loro solito codice Iban. Una nuova serranda abbassata in centro, dunque, ma soprattutto un servizio in meno per la cittadinanza che sarà costretta a spostarsi nella zona del Foro Boario.

LE APERTURE

In questi mesi di difficoltà generalizzata nella zona centrale della città si rilevano un paio di aperture che fanno ben sperare in una ripresa e sono la conferma che la resilienza è la speranza restano elementi ricorrenti per costruire il futuro. Nelle scorse settimane, ha aperto in via Rizzarda “Il Bigolo”, un locale che si prefigge di proporre alla propria clientela piatti veloci di pasta fresca, i bigoli artigianali in particolare, cotti al momento e la Pita greca, una specie di piadina con impasto artigianale. Al fianco di questi piatti, una selezione di birre artigianali e prodotti tipici locali. Il tutto può essere consumato sul posto oppure da asporto.

Altra apertura invece avverrà il prossimo 3 novembre in via Basso a Feltre vicino alle poste. “Agape coffee & drink” sarà un nuovo locale che si prefigge di presentare alla propria clientela colazioni, aperitivi e cibi semplici ma di qualità. Il nome deriva dal greco antico e significa fratellanza, amore, per estensione banchetto tra amici.

