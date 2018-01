Vacanze finite: montagne di rifiuti abbandonate dai turisti in Agordino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO - Cumuli di rifiuti abbandonati lungo le strade dell', tanto nelle piazze dei centri che nelle immediate periferie. Un autentico scempio quello lasciato dai turisti nell'intera Vallata: hanno disseminato il territorio di ogni tipo di immondizia.Molti di loro mettono sotto accusa il nuovo sistema di raccolta differenziata che non li avrebbe agevolati; qualcuno sostiene addirittura di essersi visto respinto dall'ecocentro, dopo aver tentato intuilmente di deporre i sacchetti prima della partenza. Ma sia l'Unione montana che la Valpe (la società incaricata della raccolta), respingono le accuse, anzi: «Erano stati messi sull'avviso, sia per le modalità del conferimento che sulle date di raccolta». E il risultato, in questi giorni, è sotto gli occhi di tutti.