Turisti francesi sorpresi dal temporale serale tra la Tofana e il Giussani recuperati in elicottero all'alba

CORTINA D'AMPEZZO - Sorpresi ad alta quota dal temporale, una coppia di turisti francesi, lui 72 anni e lei 30, è stata soccorsa nella serata di ieri, martedì 15 agosto lungo la discesa dalla Tofana di Mezzo verso il Giussani.

I due avevano fatto la Ferrata di Punta Anna, la Ferrata Aglio per poi salire in vetta. Al momento di scendere, sotto il laghetto, è scoppiato il temporale con forte pioggia che ha causato anche smottamenti sui sentieri. I soccorritori hanno subito consigliato loro di tornare sui propri passi e trovare ricovero all'arrivo della funivia, ma la coppia non è stata in grado. Non appena possibile, alle prime luci, i due sono stati recuperati dall'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano.