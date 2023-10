Vajont, l'omaggio di Mattarella: è il primo capo di Stato dopo 20 anni

VAJONT - Oggi il giorno della memoria. E se le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono già risuonate come un macigno nei giorni scorsi in cui il capo dello stato ha parlato di «lezione terribile e indimenticabile», oggi il capo dello Stato sarà presente e parlerà alla cerimonia commemorativa del sessantesimo anniversario della tragedia del Vajont.

L'omaggio alle vittime inizierà alle 11 al cimitero monumentale di Fortogna a Longarone, dove oltre a Mattarella ci sarà anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Alle 12 il presidente della Repubblica visiterà l'area della diga dove si terrà la commemorazione civile. L'ultimo presidente della Repubblica che venne a Longarone fu Azeglio Ciampi, in occasione dei 40 anni dalla tragedia. Era il 2003 e proprio il presidente Ciampi emise il decreto di riconoscimento del cimitero monumentale.



I PRESIDENTI

Il presidente Mattarella visitò il cimitero di Fortogna in visita privata nel marzo del 2019, quando venne in provincia dopo il disastro della tempesta Vaia. E allora erano ormai 16 anni che un presidente della Repubblica non rendeva omaggio al cimitero della tragedia. Prima passarono da Antonio Segni, a Saragat, Pertini nel 1983, Cossiga nel 1988 e, come detto, Ciampi nel 2003. È stata ricordata anche di recente, proprio in occasione della sua morte, l'assenza del presidente Giorgio Napolitano nel cinquantesimo del Vajont. Un'assenza pesante e ricordata ancora oggi dai bellunesi. Allora venne il presidente del Senato, Pietro Grasso.



LA REGIONE

Oggi ci saranno anche i Presidenti delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. «Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, ancora una volta, conferma la sua sensibilità partecipando alle cerimonie in questo triste anniversario ha detto il Governatore -. Sarà accolto in una Longarone, riferimento di un importante distretto produttivo e tradizionale porta d'accesso alle nostre Dolomiti. Un centro che, insieme al territorio circostante, sembra quasi incredibile sia quel paese letteralmente spazzato dall'onda di fango provocata dalla frana del Monte Toc sessant'anni fa. È l'immagine di una comunità, pur totalmente devastata, che, vincendo il pianto, come sanno fare i veneti e friulani ha duramente lavorato per poter risorgere e vincere la tragedia con un progresso più grande».



ALTRI EVENTI

Nel pomeriggio di oggi ci saranno tutti gli altri appuntamenti. A cominciare dal convegno di apertura della Settimana nazionale della Protezione Civile. Alle 14.30 al Centro culturale «Parri» si parlerà di «Sguardi sul Vajont Linguaggi e saperi a confronto sessant'anni dopo la catastrofe», a cura del Dipartimento di Protezione Civile, Regione Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia.



LA PREGHIERA

Alle 16 il patriarca di Venezia Francesco Moraglia e il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni concelebreranno la Santa Messa in suffragio delle vittime al Cimitero monumentale di Fortogna. In serata la veglia di preghiera che partirà da Pirago alle 21 e culminerà in chiesa a Longarone nel silenzio delle 22.39, in concomitanza con l'opera teatrale «VajontS 2023» che Marco Paolini ha portato in oltre 100 teatri italiani e sarà proposta da altri teatri. E in occasione del 60° anniversario, Rai 5 alle 21.15 ripropone l'orazione civile con l'attore e regista Marco Paolini trasmessa in diretta su Rai 2 nel 1997 direttamente dal luogo della catastrofe. Un racconto che ricorda e denuncia, spiega e commuove, trasforma la tragedia della Storia in uno spettacolo dolente e appassionato, contemporaneo e civile. Tre milioni e mezzo di telespettatori seguirono il racconto di Paolini realizzato il 9 ottobre 1997 sul luogo della sciagura e trasmesso in diretta televisiva da Rai Due.