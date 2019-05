E' morto Mario Fabbri, lo storico giudice della tragedia del Vajont

BELLUNO - Era il giudice della tragedia del Vajont: all’ospedale di Belluno è morto oggi Mario Fabbri, che mezzo secolo fa si occupò per primo del caso della strage di duemila persone per la frana del Vajont (9 ottobre 1963).



Ha lavorato prima nelle procure di Macerata e Rovigo, quindi a Belluno. Fabbri si trovò ad affrontare grandi difficoltà nel corso delle sue indagini, tra perizie che fu costretto ad affidare a esperti internazionali non trovando in Italia chi poteva o voleva togliere il velo.



La sentenza di rinvio a giudizio firmata da Mario Fabbri - che aveva 83 anni - riguardò 11 dirigenti della Sade, progettisti e tecnici: fu depositata il 21 febbraio 1968. Il processo si svolse a L’Aquila. La sentenza definitiva della Cassazione è del 25 marzo 1971.



