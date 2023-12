BELLUNO - Sono aperte ufficialmente le iscrizioni per l'udienza privata da Papa Francesco, programmata per il 19 gennaio prossimo e rivolta principalmente alla comunità superstite del Vajont. Circa 250 i posti a disposizione. Due le possibili opzioni di viaggio messe a disposizione: viaggio in treno con partenza il 18 gennaio e ritorno il 19, dopo l'udienza (costo comprensivo di un pernottamento 310 euro a persona, 100 posti disponibili); oppure viaggio in pullman con partenza il 18 e ritorno il 20 (costo comprensivo di due pernottamenti 360 euro a persona). Le iscrizioni rimarranno aperte fino all'8 gennaio (o fino a esaurimento posti). Gli interessati devono comunicare nome, cognome e opzione di viaggio alla mail vajont60@gmail.com: riceveranno in risposta l'Iban e l'importo da versare per completare l'iscrizione).



«UN MOMENTO ATTESO»

«L'udienza privata da Papa Francesco sarà uno dei momenti più emozionanti per la comunità superstite del Vajont» afferma il sindaco di Longarone, Roberto Padrin. «È un'iniziativa che abbiamo fortemente voluto per dare un segnale nel 60° anniversario della tragedia e per creare un momento di preghiera e di memoria con il Santo Padre. Nei prossimi giorni, subito dopo Natale, la Fondazione Vajont risponderà a tutte le mail di iscrizione che arriveranno».

Solo un pontefice, in questi 60 anni, ha reso omaggio alle 1910 vittime: lo fece, in forma privata, Giovanni Paolo II, ovvero Karol Wojtyla, più volte in vacanza a Lorenzago di Cadore. Era il 1987 quando il Santo Padre giunse a Fortogna dove riposano idealmente tutti morti, perché coloro che all'indomani della tragedia mancarano all'appello furono ritrovati.