Trova la piastrina di un soldato disperso nella Seconda Guerra Mondiale: «Cerco i suoi parenti di Limana»

di Federica Fant

LIMANA - «Cerco qualchedel soldatonato a». Enia Accettura di Taranto, che da 8 anni sta cercando un parente disperso in Russia, ha trovato, nelle sue battute,. Ora sta provando in tutti i modi a consegnarla ai parenti del soldato. Per questo ha inserito un post su Facebook, per chiedere aiuto, tramite condivisioni, al popolo dei social. La donna è in prima linea anche nel gruppo di ricerche dei caduti e dispersi nella campagna di Russia «Armir. Il ritorno dall'oblio», che si trova sempre su Facebook.