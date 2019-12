Paura per due slavine: la prima in pista la seconda a ridosso di tre pullmini

Due slavine questo pomeriggio hanno tenuto i soccorritori della provincia di Belluno con il fiato sospeso. La prima in ordine di tempo, attorno alle 16, ha interessato la pista Padon 2 nel comune di Rocca Pietore. Fortunatamente l'impianto era già chiuso ma si è reso comunque necessario l'intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano, con unità cinofila e tecnico di elisoccorso, e una squadra di sette soccorritori del Soccorso alpino della Val Pettorina, con un'altra unità cinofila. I soccorritori hanno bonificato la superficie escludendo la presenza di coinvolti. Verso le 18 una seconda valanga ha interessato la strada del Passo Valparola, tra i territori comunali di Livinallongo del Col di Lana e Cortina d'Ampezzo, investendo tre pulmini occupati dai soli conducenti. Nessuno ha fortunatamente riportato conseguenze. Al lavoro, per verificare che non vi siano ulteriori persone intrappolate stanno lavorando gli uomini del Soccorso alpino di Livinallongo e Cortina, assieme al Sagf di Cortina. Sul posto è volato anche con l'elicottero dell'Aiut Alpin. © RIPRODUZIONE RISERVATA