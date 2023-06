CORTINA (BELLUNO) - Cortina d’Ampezzo ospiterà le finali della Coppa del mondo 2023-2024 di scialpinismo. Questa nuova disciplina arriva a sommarsi agli sport che hanno visto la conca ampezzana protagonista, soprattutto lo scorso inverno, con gare di Coppa del mondo di sci alpino, femminile e maschile; di snowboard, nelle specialità gigante parallelo e snowboardcross; di sci paralimpico. Da sabato 6 a mercoledì 10 aprile 2024 sono state messe a calendario gare di Vertical, Individual, Sprint e Mixed Relay.

Giù il sipario

Andrà quindi in scena l’ultimo atto del circuito internazionale, che si apre il 25 novembre prossimo e prevede complessivamente sette appuntamenti tra Italia, Austria, Svizzera, Francia, Spagna e Andorra. Con le gare di Cortina saranno definite le classifiche e assegnate le Coppe di cristallo, ai vincitori delle diverse specialità e della classifica generale, come stabilito dalla federazione internazionale Ismf. Anche per queste finali a curare l’organizzazione sarà Fondazione Cortina, la realtà costituita da Regione Veneto, Comune di Cortina d’Ampezzo e Provincia di Belluno, supportata dalla associazione albergatori Cortina, da Cortina Skiworld, il consorzio degli esercenti impianti a fune di Cortina, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina, e dallo Sci club Cortina. Per questa disciplina c’è la stretta sinergia con il gruppo Guide alpine Cortina, con gli Scoiattoli e lo Sci club Cortina. Gli aspetti tecnici sono seguiti dalle società impianti di impianti a fune Ista e Lagazuoi.

I precedenti

L’assegnazione di queste finali a Cortina, da parte di Ismf, riconosce il buon esito delle gare di scialpinismo organizzate gli ultimi due inverni, come sottolinea Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina: «Dopo l’esperienza della Coppa Italia 2022 e dei Campionati italiani 2023, ora la nostra Fondazione si cimenta con un’altra sfida legata allo sci alpinismo, disciplina in continua crescita e che entrerà nel programma olimpico proprio in occasione dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. Lo scialpinismo ha una fortissima tradizione in Italia e sulle montagne di Cortina e del Veneto trova un terreno d’elezione. Per allestire al meglio l’evento, siamo al lavoro già da tempo, forti del successo degli eventi proposti in questa stagione e in quella precedente e della collaborazione delle Guide alpine, degli Scoiattoli di Cortina e di altre realtà del territorio, che sono imprescindibili nel progetto che stiamo portando avanti, quello di rendere sempre più Cortina un hub internazionale dello sport».

La prospettiva

Lo scialpinismo diventerà disciplina olimpica proprio a partire dai Giochi invernali 2026. Saranno assegnate medaglie in cinque specialità: due maschili e due femminili, nello sprint e nell’individuale, oltre a una staffetta mista. Le gare si disputeranno a Bormio, in Valtellina, secondo quanto stabilito dal dossier, che può comunque essere modificato, sino a un anno dall’inizio dei Giochi. Il gruppo Guide alpine di Cortina avrà un ruolo fondamentale, anche per questa Coppa del mondo, dopo l’esperienza dei due anni precedenti, come sottolinea il presidente Luca Dapoz: «Da tempo crediamo nel progetto sci alpinismo e abbiamo trovato in Fondazione Cortina un partner professionale per poterlo sviluppare. Lo sci alpinismo rappresenta una notevolissima opportunità per ampliare l’offerta turistica e sportiva del nostro territorio e anche una straordinaria occasione per valorizzare alcune delle professioni della montagna e delle competenze che un territorio come Cortina può offrire. Per questo abbiamo accettato con grande entusiasmo questa sfida, sapendo di poter contare nella collaborazione del gruppo Scoiattoli e dello Sci club Cortina: un team coeso che saprà organizzare al meglio la quattro giorni di Coppa del mondo».