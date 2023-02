Corsa e scialpinismo in compagnia delle Truppe Alpine: a Cortina la 2^ edizione dell’Alpinathlon

CORTINA - La "Regina delle Dolomiti", ovvero Cortina d'Ampezzo, è pronta ad ospitare la seconda edizione dell'che ha fatto il suo debutto nel 2022 e che è organizzato da Fondazione Cortina in sinergia con il Comando Truppe Alpine dell'Esercito e l'Associazione Nazionale Alpini. Una manifestazione che vuole celebrare la montagna, lo sport e l’Esercito la cui storia si è scritta, in ampia parte, proprio sulle Dolomiti.

L’appuntamento con Alpinathlon è per sabato 15 aprile e teatro di gara sarà un tracciato, già sperimentato con successo lo scorso anno, che si snoda tra il centro di Cortina e il Monte Faloria. La prima frazione, con partenza da Corso Italia, proprio sotto il campanile, e arrivo a Rio Gere, poco sotto il Passo Tre Croci, sarà dedicata alla corsa su 7 chilometri con dislivello positivo di 560 metri. La seconda e conclusiva parte di gara è dedicata invece allo sci alpinismo: da Rio Gere si salirà al rifugio Capanna Tondi (676 metri di dislivello) per poi scendere al rifugio Faloria (233 metri di dislivello negativo) dove è posto il traguardo finale. Al termine, è previsto il trasferimento in centro a Cortina dove si svolgerà il “pasta party” e, nella centralissima piazza Angelo Dibona, le premiazioni.

La partecipazione è aperta a tutti e, come già lo scorso anno, l’Alpinathlon vedrà al via un team per ogni reggimento alpino oltre a diversi atleti del Centro Sportivo Esercito - Sezione Sport Invernali. Si potrà partecipare individualmente (affrontando cioè entrambe le prove del duathlon) oppure con la formula delle staffette che potranno essere con componenti dello stesso genere oppure miste.

«Fondazione Cortina è orgogliosa di riproporre Alpinathlon, manifestazione che lo scorso anno ha riscosso unanime apprezzamento sia per quanto riguarda i tracciati sia per quanto riguarda l’organizzazione - sottolinea Michele Di Gallo, direttore generale di Fondazione Cortina - Al nostro fianco ci sono il Comando Truppe Alpine dell’Esercito e l’ANA, realtà con le quali stiamo lavorando in stretta collaborazione con l’obiettivo di far crescere l’evento, ma anche un’occasione per vivere appieno la nostre splendide Dolomiti».

«Alpinathlon metterà in luce le straordinarie capacità fisiche del personale appartenente alle Truppe Alpine dell'Esercito, ma sarà anche una dimostrazione tangibile di come l'Esercito ripone importanza all'addestramento costante e all'impegno nel perseguire obiettivi sempre più ambiziosi – afferma invece il Comandante delle Truppe Alpine, Generale di Corpo d'Armata Ignazio Gamba - Alpinathlon come per il 2022 sarà un'ulteriore occasione per dimostrarlo facendo confrontare il nostro personale con i migliori specialisti dello sport in montagna in uno spirito di sano agonismo».

«Per ANA è un’occasione unica per celebrare le montagne e lo sport avvicinando il grande pubblico al mondo degli Alpini, in una cornice ambientale straordinaria - conclude Sebastiano Favero, presidente dell’Associazione nazionale Alpini - Al termine ci sarà una grande festa e in piazza i volontari ANA saranno presenti per incontrare tutti e far conoscere la variegata attività che l’associazione quotidianamente propone su tutto il territorio nazionale».