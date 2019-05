Auto fuori strada e giù nel dirupo: tutti illesi, intatta anche la macchina

SANTO STEFANO DI CADORE - Incidente stradale, oggi 18 maggio intorno alle 9 del mattino, a Santo Stefano di Cadore lungo la Statale 52 nei pressi del ponte sul Piave. Per cause non ancora chiarite, un'auto è finita fuori strada ed è scivolata giù nel dirupo. Tanta paura ma nessuna conseguenza: né per le persone a bordo, e neppure per l'auto, che i vigili del fuoco, subito accorsi anche con l'autogru, hanno potuto recuperare intatta, senza neppure un graffio. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa tre ore.

