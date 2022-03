SANTA GIUSTINA - Il sorriso di Sabina Dal Vesco si è spento improvvisamente giovedì. La donna, che da tempo gestiva il bar da Chico di Santa Giustina, aveva solo 51 anni. Aveva lavorato anche in Luxottica. Originaria di Cesiomaggiore dove tutt'ora vive la madre, risiedeva attualmente a Santa Giustina, dov'era molto conosciuta in quanto gestiva dal 2019 il bar da Chino a Salzan. Una vita normale quella della donna, divisa tra il lavoro, che svolgeva con passione e professionalità, e la famiglia; il compagno, i figli, l'adorato nipotino e gli amati gatti. Giovedì pomeriggio però la tragedia. Sabina è stata improvvisamente colpita da un infarto mentre riposava a casa. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari. Per la donna non c'era ormai più nulla da fare. Una tragedia che ha sconvolto le comunità della destra Piave che la conoscevano ed apprezzavano, ma anche i tanti clienti che venivano da fuori.



«Mia sorella ha avuto una vita per nulla facile racconta il fratello Levis -. Con coraggio e determinazione è riuscita ad emanciparsi e a rendersi autonoma economicamente. Generosa, disponibile e amata da tutti. Negli ultimi anni aveva conosciuto un uomo che l'amava, rispettava e rendeva felice, ripagandola delle molte avversità che aveva incontrato nel suo percorso. Creativa e determinata, aveva ancora molti progetti da realizzare. Purtroppo il destino ha reciso questo fiore, bello e profumato, proprio mentre stava sbocciando».

Federica Cossalter, che era una delle sue migliori amiche e con cui aveva cenato il giorno prima della tragedia, la ricorda come «una persona dall'animo buono, che pensava sempre agli altri. Comprava le caramelle che i bambini amavano e sapeva viziare le sue amiche preparandogli piatti che piacevano loro».



Sabina lascia i figli Marika con Francesco e Alex con Cristina, l'adorato nipotino Cristiano, il compagno Andrea, la mamma Bruna, il fratello Levis con Roberta ed i parenti tutti. I funerali si svolgeranno oggi alle 16.30 nella chiesa arcipretale di Santa Giustina. Dopo le esequie si proseguirà per il cimitero di Soranzen dove la donna sarà tumulata. La famiglia tiene a ringraziare il personale del 118 di Feltre per la professionalità dimostrata.