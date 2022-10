Auronzo di Cadore. Al via la rimozione di 7 tralicci dell'alta tensione: la demolizione parte di un investimento da 60 milioni di euro

BELLUNO - Terna ha avviato oggi la rimozione dei conduttori elettrici della linea aerea 132 kV Ponte Malon – Pelos/Somprade nel Comune di Auronzo di Cadore. Il completamento di tale attività consentirà prossimamente lo smantellamento di 7 tralicci presenti nelle vicinanze della residenza per anziani “Beata Gaetana Sterni”. Le demolizioni della linea aerea sono rese possibili dall’entrata in esercizio di due nuovi collegamenti in cavo interrato lunghi complessivamente circa 2 km e si concluderanno entro la fine dell’anno. L’intervento è parte del più ampio progetto di riassetto della rete elettrica dell’alto bellunese per cui Terna ha investito circa 60 milioni di euro e che garantirà maggiore efficienza del servizio di trasmissione dell’energia dell’area.