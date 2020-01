Rifugio InAlto, esordio in grande stile: super cucina e vista carte vincenti

FALCADE - Ottimo esordio per il rifugio InAlto. La nuova struttura, che è sorta in cima a Col Margherita, nel comprensorio di Falcade e San Pellegrino, piace agli sciatori. Aperto giusto per l'inizio delle vacanze di Natale, il rifugio è una delle principali novità dell'intero carosello del Dolomiti Superski e sin dai primissimi giorni è diventato una meta molto gettonata dai turisti.

LA SODDISFAZIONE

«Siamo soddisfatti poiché il riscontro con la clientela è molto positivo spiega Mauro Vendruscolo, presidente della ski area San Pellegrino -. Fanno molto piacere i complimenti che riceviamo dai turisti che si fermano qui. Piace la posizione in cui è collocato, valorizzata sia dal comodo terrazzo, sia dalle ampie vetrate che consentono di ammirare il panorama anche a chi è seduto all'interno, nella sala da pranzo da 50 coperti». Il rifugio si trova in una location tanto panoramica quanto strategica essendo un punto centrale del comprensorio. Siamo infatti in cima a Col Margherita, proprio dove c'è la stazione a monte della funivia che sale dal San Pellegrino. Di lì si passa inevitabilmente se si vuole sciare da una parte all'altra del comprensorio, ovvero da Falcade al passo, in Val di Fassa. Inoltre, da lassù partono la pista degli innamorati, uno dei tracciati falcadini più famosi, e la Volata, pista molto tecnica scelta dai grandi campioni dello sci per gli allenamenti: Lindsey Vonn, prima del ritiro dall'attività agonistica la scorsa stagione e, a inizio anno, la campionessa olimpica Sofia Goggia e la medaglia d'oro ai Mondiali Dominik Paris, giusto per ricordarne qualcuno.

LA PROPOSTA

La novità è la proposta gastronomica che è stata rivoluzionata rispetto al passato. Prima, il bar che ha ceduto il posto al rifugio, serviva principalmente degli snack veloci. Ora la filosofia dell'offerta è completamente cambiata, come spiega lo stesso Vendruscolo: «La struttura è pensata per garantire una sosta in relax, sia all'interno che all'esterno. Quindi la nostra proposta gastronomica non viene servita al banco, ma solo al tavolo e la cucina prepara ogni giorno un menu completo dall'antipasto al dolce, supportato da una lista vini piccola, ma di qualità». Il rifugio InAlto verrà utilizzato anche come cornice per eventi speciali. Il giorno di San Valentino, ad esempio, aprirà all'alba per ospitare una tappa del Trentino Ski Sunrise. Si potrà salire con la funivia già dalle 6.10, fare colazione in rifugio, ammirare l'alba e poi scendere fino a Falcade percorrendo la pista degli Innamorati.

