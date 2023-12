BELLUNO - Un tonfo. Un nuovo tonfo. L’indagine e la classifica del “Sole 24 Ore” non perdonano e bocciano Belluno, che scivola ancora un po’ più indietro fra le province che si contendono le migliori performance in tema di qualità di vita. Nell’indagine resa nota ieri Belluno si colloca al 44esimo posto, con uno scivolone di 9 posizioni rispetto a dodici mesi or sono. Centosette le province prese in esame: Belluno occupa l’ultimo posto per quanto riguarda il clima; ma se altri parametri costituiscono di fatto anche una pagella politica per gli amministratori in carica, questo dato non ha colpevoli. Ultima anche per l’accessibilità ai disabili delle scuole: secondo l’Istat solo il 18 per cento lo era nel 2022. Pure per il secondo posto in classifica, quello che riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza (9 ogni mille abitanti, a fronte di una media nazionale addirittura di 540) meriti o colpe non possono essere assegnati alla politica locale. Un tonfo, si diceva, che appare ancora più fragoroso se si pensa che solo sei anni or sono, nel 2017, Belluno era al primo posto. Una posizione maturata dopo anni di buone performance: quarta negli anni 2013, 2014, 2016 e 2018; ma dal 2019 le posizioni di alta classifica sono state abbandonate e una dopo l’altra ci hanno invece collocato in caselle sempre più lontane dalla vetta: in 51esima, 46esima, 18esima, 35esima lo scorso anno – già giudicata un preoccupante passo indietro – e la 44esima di ieri.

I PARAMETRI

L’indagine del Sole prende in esame i dati consolidati relativi ai 12 mesi precedenti, ma alcuni parametri sono già aggiornati al 2023. Nelle note che accompagnano i dati elaborati, i curatori chiariscono che sono 90 gli indicatori presi in esame, suddivisi in sei macrocategorie tematiche, ciascuna composta da 15 indicatori: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. La performance peggiore è quella di demografia e società: un anno fa Belluno era al 79° posto, da ieri è scesa al 104° con una perdita di ben 25 posizioni. Nel carniere di questa voce si trovano densità abitativa (55 contro la media nazionale di 263,8), speranza di vita alla nascita (82,3 contro 82,6), il quoziente di natalità (6, media nazionale 6,4), il tasso di fecondità (1 contro 1,2), il saldo migratorio totale (4 contro 2,5), gli immigrati residenti regolari (6, a fronte di una media nazionale di 8,1); il tasso di iscritti all’Aire è di 29,3 (nazionale 12,2); il più alto il numero di laureati e altri titoli: 28 contro 27,1), basso il consumo di farmaci: 10,41 (media nazionale 15,8); i posti letto per specialità ed elevata assistenza ci collocano un po’ sopra la metà classifica (73esima posizione), ma sotto la media nazionale (2,6 contro 3,8). Significativi passi indietro anche alla voce “Cultura e tempo libero”, categoria in cui in dodici mesi perde dodici caselle, passando dal 50esimo al 62esimo posto: se la città è sopra la media nazionale per numero di bar, librerie e indice di lettura, che conquista il quinto posto, indice di sportività, numero di amministratori al di sotto dei 40 anni e partecipazione elettorale, scende sotto la media per l’offerta culturale (95esimo posto, indice del 28,7 contro la media del Paese pari a 48,2); posizione 81 per il patrimonio museale, 73 per il numero di addetti nelle imprese culturali.

ALTRI FATTORI

Nell’economia della classifica risulta di grande peso il già citato clima: qui Belluno inanella prestazioni diverse: ultima per il numero di ore di sole al giorno (solo 6,6), ma 13esima per le ondate di calore, cioè per gli sforamenti oltre i 30 gradi per tre giorni consecutivi fra il 2011 e il 2021. Infine, nonostante la percezione di essere il luogo più piovoso d’Italia, in dieci anni Belluno occupa il 90esimo posto per il numero di giorni (34) con accumulo di oltre 4 o millimetri di pioggia.