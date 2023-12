Qualità della vita, la classifica premia il Nordest: per la prima volta nella storia Udine conquista il primo posto. L'ultima del Triveneto è Rovigo, 68esima

La città dove si vive meglio? E' Udine. Per la prima volta in 34 classifiche (tante sono le edizioni dell'indagine curata dal Sole 24 Ore sulla Qualità della vita), la provincia di Udine si aggiudica il gradino più alto del podio. Prima d'ora era riuscita ad entrare nella "top ten" tre volte: nel 2016, nel 2020 e nel 2021. La scalata del territorio friulano non è da poco: ben 11 posizioni tra le 107 province italiane analizzate e confrontate su 90 indicatori statistici. È al top per servizi di centri per il benessere fisico (piscine, palestre, centri fitness e wellness) dove si aggiudica il primo posto. Male invece, con un 97esimo piazzamento, per il numero di pensioni di vecchiaia (numero di pensionati ogni mille abitanti). Quarto posto sul fronte giustizia e sicurezza, quinto su quelli ambiente e servizi, cultura e tempo libero.