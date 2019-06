Allarme meteo Bellunese e Alto Adige, al collasso la frana di Schiucaz

VENEZIA - Laha proclamato lo ", e in particolare nel bacino dell', per rovesci e temporali a probabilità contenuta. L'avviso di criticità idrogeologica è valido, per possibili. Si segnala, inoltre, la possibilità d'innesco disuperficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nellegià oggetto di monitoraggio, soprattutto per la grande frana che incombe sul paese di la frattura sulla montagna si allarga die la Protezione Civile, in caso di altre piogge, teme lo smottamento totale.La frattura sulla montagna sopra il paesino di Schiucaz si allarga velocementeAllerta, un grado di criticità più elevato, in, dove dalla mattinata disono attesi rovesci di forte intensità, con moltie forti raffiche di vento.