Il Grande Fratello "viaggia" sui bus: occhi elettronici sulla strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BELLUNO - Mille, diecimila, centomila e più “occhi” sulla provincia. Il protocollo d’intesa del Ministero dell’Interno per la pubblica sicurezza, chiamato “Mille occhi sulla città”, a Belluno si potenzia e diventa un caso unico in Italia. Tra gli “occhi” che vigileranno su un territorio «con orografia particolare e vasto, con insediamenti abitativi distanti e frazioni isolate», come ha detto ieri dal prefetto Francesco Esposito, anche «il primo sistema di...