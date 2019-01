Com'era Ponte nelle Alpi...senza ponte. Foto di un secolo fa: truppe in ritirata

di Giovanni Santin

Ecco com'era Ponte nelle Alpi senza il ponte. La foto risale probabilmente al 1918 ed ha quindi appena compiuto cent'anni. È stata postata sui social e ha fatto il pieno di like, ma anche di curiosità per sapere come nacque il ponte. Tramite uno studioso di storia locale ripercorriamo quel momento particolare della vita e della storia di Ponte, importante snodo viario, anche un secolo fa. Allora furono le truppe italiane e poi austriache a passare di qui. LA DISTRUZIONE Gli Italiani in ritirata distrussero il ponte...