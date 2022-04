SEDICO - La squadra Jolly blu - i Taiboner, con 1.042 polpette mangiate nel corso della recente stagione turistica invernale, ha sbaragliato i concorrenti alla Coppa polpetta della Stanga. Alla tradizionale gara all'insegna di chi mangia più polpette, il gruppo formato dai due sodalizi ha avuto la meglio su altri 13 che si sono sfidati al ristorante La Stanga, locale noto appunto per la realizzazione e l'offerta dei tipici cicchetti. Dopo due anni di stop per la pandemia, risale a qualche giorno fa la premiazione della Coppa polpetta 2021-2022. Il gruppo vincitore che tra dicembre e fine marzo ha consumato più polpette è stato quello formato dai Jolly blu e dai Taiboner che si sono uniti in un'unica realtà per prevalere sullo Sci club Feltre, distaccandolo di 249 polpette. Dopo di loro, al terzo posto con 613 polpette mangiate, le Bomberine. I titolari del locale Luca e Patrizia De Cia, assieme all'intero staff, per l'occasione hanno omaggiato i presenti delle magliette della Coppa polpetta. Offrendo a tutti anche le famose polpette, insieme a birra e porchetta.

Classifica complessiva: 1. Jolly blu e i Taiboner con 1.042 polpette; 2. Sci Club Feltre (793); 3. Bomberine (613); 4. Polpettin21 (447); 5. The blast (331); 6. UnicoSport (261); 7. Pentanonno (156); 8. I polpastrelli (154); 9. Montanari ciosotti (147); 10. Fariselli (144); 11. Umettatori (121); 12. Drink team (117); 13. MeteoMont (111); 14. Mufasa One Shot (100). (R.G.)