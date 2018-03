Ghiottoni all'assalto. In gara per le polpette: ne divorano 650

di Roberto Bona

Si è rinnovata anche quest'anno la tradizione della, una singolareper buongustai che ormai da oltre un paio di lustri viene proposta con successo, nel periodo dall'8 dicembre all'ultima domenica di marzo, da Patrizia Da Re e Luca De Cia del ristorante La Stanga. Partita in sordina, come goliardica sfida fra amici avventori dello storico locale situato lungo la regionale Agordina, la Coppa Polpetta ha via via raggiunto una popolarità sempre maggiore tanto che, nell'appena conclusa edizione 2017-2018, la dodicesima della serie, sono stati ben 150 i gruppi di golosi, estimatori del piatto povero più celebre d'Italia, che vi hanno preso parte. Si tratta in prevalenza di gruppi di turisti in transito per le località sciistiche dell'Agordino, ma anche di formazioni locali, tutti costituitisi spontaneamente per prendere parte alla sfida a colpi di polpette.In questa edizione il successo è andato alla squadra bellunese del Jolly Blu Toretto. L'eterogenea compagine, già vincitrice di tre edizioni della tenzone e sempre ai vertici delle classifiche degli anni passati, è composta da un gruppo di emuli di Braccio di Ferro provenienti, per lo più, da Peron, Santa Giustina e dintorni. I vincitori hanno spopolato divorando 650 polpette della rinomata, storica ricetta dello chef Luca. Jolly Blu Toretto ha prevalso sui primatisti della Coppa Polpetta 2016-2017, i trevigiani di San Vendemiano dell'Unico Sport che, guidati dal temerario Andrea, si sono fermati a quota a 606. Sul terzo gradino del podio un'altra formazione valorosa: quella del Cai Mirano, più staccata, a 445 polpette, malgrado una strepitosa rimonta che ha suscitato anche qualche bonaria polemica. Ai primi tre classificati, come avviene da 12 anni, sono andati i premi d'onore (coppe e medaglie) e la gloria, mentre per tutti, ma proprio tutti, c'è stata la festa finale con birra, porchetta, le immancabili polpette de La Stanga e l'ormai leggendaria maglietta tecnica commemorativa della gara.Questa volta l'utile capo d'abbigliamento, marchiato Runnek, era arricchito dallo spiritoso slogan: Stang Wars Polpettamente dipendente perché, come ricorda l'entusiasta Patrizia Da Re, che con i figli Martina e Davide aggiorna settimanalmente la classifica dell'appetitoso trofeo, «la Coppa Polpetta è un'occasione per fare festa in compagnia. La festa finale è un appuntamento ormai irrinunciabile con il quale vogliamo ringraziare tutti coloro che animano la Coppa e passano da noi durante i mesi invernali». L'appuntamento è già fissato per la Coppa Polpetta 2018-2019 che scatterà, come sempre, l'8 dicembre.