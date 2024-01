FALCADE - Niente week end di gare del Gran Prix Net Insurance per i giovani atleti dello skicross nella ski area San Pellegrino. La motivazione? Pista non sufficientemente testata e calendario troppo fitto. E se le categorie allievi e ragazzi sono impegnati ieri e oggi nelle gare di super G di sci alpino dello stesso circuito, quelle relative allo skicross in programma sulla pista Costabella, nella stessa ski area, saranno rimandate a data da destinarsi.



SALTA TUTTO

Il Patavium sci, organizzatore della due giorni di gare, ha infatti reso nota la cancellazione sia per le categorie ragazzi che sarebbero stati impegnati ieri, che per gli allievi in programma oggi. «Non c’erano le condizioni di sicurezza -spiega il presidente Cesare Rizzato- ci è stato comunicato dalla direzione piste, che a causa del poco innevamento e le alte temperature registrate fino alla fine delle vacanze di Natale, non ci sono state le condizioni per preparare adeguatamente la pista per le esigenze della nostra disciplina, ma la speranza è di poter recuperare le gare già in questa stagione e sulla stessa pista». Alcuni allenatori degli sci club di cui fanno parte i giovani campioni dello skicross avevano già nei giorni scorsi sollevato qualche perplessità su questo fine settimana di gare, come conferma il responsabile dello sci club Cortina Edoardo Zardini: «La pista era allestita per gli allenamenti di skicross adulti e noi dovevamo gareggiare invece con le categorie giovanili e i salti non erano adeguati. In più era un tracciato dove non avevamo mai sciato, e credo non fosse sicuro per i nostri sciatori del 2011».



LA DISCIPLINA

Lo skicross è una forma particolare di sci alpino, è disciplina olimpica e in forte crescita, con una coppa del mondo specifica e con una formula di gara particolarmente spettacolare, ma che richiede particolari abilità da parte degli sciatori e piste aventi caratteristiche specifiche, caratterizzate da lunghe curve, dossi e salti ben preparati. Una gara si disputa in più manche a eliminazione diretta con quattro sciatori che si confrontano contemporaneamente. Gli sci club veneti assieme al comitato veneto della Fisi sono impegnati nello sviluppo di tale pratica, tanto che (come nel week end di gare in questione) in alcuni circuiti le gare di ski cross vengono affiancate a quelle di sci alpino. Tecnica nella conduzione dello sci, preparazione atletica specifica e grande concentrazione, ma servono discese e piste adeguate alle capacità degli atleti. «La pista in questione -prosegue Zardini- era difficile e gli organizzatori non se la sono evidentemente sentita di confermare le gare. Molti allenatori hanno manifestato il loro malcontento». Due gare in due giorni per i giovani sciatori, seppur adeguatamente preparati a un fitto calendario, possono forse starci, ma quattro consecutivamente appaiono eccessive. «Un ulteriore elemento -conclude Zardini- è dato dal fatto che domani e dopodomani si tengono ad Alleghe due gare di recupero dell’Alpe Cimbra. Pertanto, anche se le competizioni di questo week end sulla ski area San Pellegrino fossero state confermate, avremmo portato meno atleti».