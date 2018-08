Chiude la piscina comunale: per otto mesi senza la vasca

di Eleonora Scarton

SANTA GIUSTINA - Chiuderanno nel mese di settembre e per otto mesi. Porte sbarrate a piscina e palestra comunale di Santa Giustina; una chiusura necessaria per poter svolgere gli importantissimi lavori di rinnovamento della struttura che permetteranno poi di avere, dall'estate 2019, una struttura praticamente nuova e all'avanguardia che offrirà una serie di servizi in più ai numerosi frequentatori dell'impianto sportivo della Destra Piave. Un progetto importante, dal costo complessivo di quasi due milioni di euro, finanziato dal fondo per i comuni di confine.