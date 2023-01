BELLUNO - Questa volta non è andata come a Ferragosto, quando con Falco a terra per giorni non arrivò alcun aeromobile sostitutivo. Ieri l'elisoccorso dell'Ulss Dolomiti è tornato operativo già in mattinata con il mezzo sostitutivo November Lima fatto arrivare alla base di Pieve di Cadore da Babcock. E per fortuna perché in giornata sono state diverse le emergenze che hanno richiesto l'intervento della eliambulanza. «Su Falco - spiegava ieri l'azienda sanitaria - sono in corso le analisi di approfondimento necessarie nella elisuperficie di Belluno». Poi nel pomeriggio lo spostamento alla base Hems di Pieve di Cadore, dove anche oggi si proseguirà con la messa in sicurezza.



LA PENALE

Forse a pesare, questa volta, la penale pagata quest'estate da Babcock Mission Critical Services, la ditta che ha avuto in appalto nel 2021 il servizio di emergenza di elisoccorso. A cavallo di Ferragosto la Provincia rimase senza elimabulanza per quasi una settimana (fortunatamente c'era Dolomiti Emergency) e in quel caso scattò un conto da 64mila euro versato da Babcock all'Ulss Dolomiti. Nel capitolato di appalto, infatti, è previsto il caso dell'interruzione del servizio, ma si sottolinea che «Oltre le sei ore l'azienda contraente potrà applicare una penale da un minimo di 0,3 per mille/giorno ad un massimo di 1 per mille/giorno dell'ammontare netto contrattuale».



IL NUOVO CONTO

E il conto è presto fatto anche per la nuova emergenza verificatasi sabato, quando Falco è rimasto a terra sulle nevi di Alleghe. Da allora l'elicottero sostitutivo è arrivato solo ieri. Babcock dovrà pagare mille euro dopo le prime 6 ore, e 1500 dopo 12. A spanne si può pensare ad ulteriori 20mila euro che dovrà versare all'Ulss.



SENZA FINE

Ricordiamo la lunga serie di problematiche che ci sono state nel soccorso negli ultimi mesi. A partire da quella settimana di Ferragosto in cui Falco è rimasto a terra. Passando poi per il guasto di un ascensore della nuovissima base Heams a Pieve dove c'erano dentro paziente ed equipaggio: un problema che fortunatamente non ha avuto conseguenze. Poi il difetto delle pompe di carburante e sabato la nuova emergenze.