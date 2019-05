«Adesca bambine in motocicletta» In paese scatta l'allarme pedofilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIMANA - «Sali in moto con me». Così un ignoto motociclista avvicinerebbe bambine di 5-6 anni nella zona di Polentes con intenzioni tutt’altro che amichevoli. È allarme-pedofilo a Limana dove sabato si sono verificati ben due episodi inquietanti, che stanno circolando sui gruppi-chat delle mamme. In un caso la mamma ha chiesto aiuto ai carabinieri, nell’altro non ha segnalato, perché ha scoperto solo più tardi quello che era accaduto e non è stata testimone oculare. IL...