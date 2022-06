PEDAVENA - Passato da genitori ai figli per generazioni: dopo 83 anni oggi il bar-trattoria ed alimentari Al sole di Norcen di Pedavena saluta i suoi clienti e chiude per sempre. Sul cartellone affisso all'esterno del locale si legge: «Vi aspettiamo dalle 10 alle 18 sabato 25 giugno per salutarci». Un addio del presidio del paese dove molte serrande si sono abbassate per non alzarsi mai più.



LA STORIA

Lo storico esercizio di via Norcen, al civico 17, è nato 83 anni fa: venne fondato da Mosè Budel assieme alla moglie Gilda Baldissera Gilda, ovvero la suocera dell'attuale titolare, ovvero Maria Antonia Tonet, in Budel, detta Antonietta. Ha dispensato piatti caldi e caffè per decenni ai tanti clienti che sceglievano la Trattoria. Con lei da tanto tempo dietro al bancone anche le figlie Nerina, 60 anni, e Daniela 57enne. Una storia nella storia quella di Daniela che nella sua infanzia ha dovuto affrontare una prova durissima: fu una delle prime bambine operate al cuore negli Usa. Per lei, papà Primo Budel, deceduto alcuni anni or sono, aveva ipotecato tutti i suoi beni e tutta la comunità di Norcen aveva potuto aiutare la famiglia economicamente per poter eseguire l'intervento al cuore della piccola. Una storia che commosse tutti e che creò un legame ancor più profondo tra la famiglia della trattoria e Norcen.



IL PRESIDIO

In quel locale dietro a quelle porte che oggi si chiudono per sempre restano le storie, ricordi, persone. A tutti, prima Mosè e Gilda poi Antonietta e le sue figlie non hanno mai fatto mancare un servizio, che era fondamentale per il paese: l'alimentari, negozio di vicinato, è stato fondamentale poi in questi anni di pandemia. Ma l'esercizio è sempre stato anche un punto di aggregazione: i tavoli del bar con gli anziani del paese che giocavano a carte, al bancone i ragazzotti che cercavano la fidanzata. Molti si sono innamorati proprio lì ed oggi, ormai nonni, andranno a salutare quel locale che per tutti a Norcen è stato una famiglia.