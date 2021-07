Niente Green Pass per il palio, basta il biglietto: a Prà del Moro in mille

FELTRE - Niente Green pass per il Palio di Feltre. Il pubblico che sarà ammesso all'area di Prà del Moro il 7 e 8 agosto prossimi non avrà bisogno di nessuna certificazione sanitaria riguardante il Covid-19, ma dovrà avere un biglietto. A comunicare questo importante passaggio è il presidente dell'Associazione Palio Città di Feltre, Eugenio Tamburrino. «Stiamo lavorando a pieno regime perché l'edizione 2021 possa avere luogo - spiega Tamburrino -. Non ci sarà la richiesta del Green pass, verrà però richiesto il distanziamento come previsto dai decreti tutt'ora in vigore». Feltre riavrà quindi il suo Palio, un palio non in versione rimaneggiata come l'edizione 2020 che ha sfidato il Covid-19 presentandosi in veste totalmente differente, ma una sfida ai XV ducati d'oro con Castello (vincitore nel 2019), Duomo, Port'Oria e Santo Stefano impegnati nelle quattro canoniche gare. E a breve si attendono notizie sui biglietti: saranno a numero chiuso mille per ogni giornata, per garantire il rispetto delle regole anti-covid. A svelare i dettagli del piano dell'organizzazione del primo palio in Italia a prova di pandemia è il presidente Tamburrino.

Come sarà gestita la sicurezza?

«Ancora non ci sono dei dettagli precisi da fornire perché stiamo lavorando in divenire. Ovviamente non stiamo lasciando le cose al caso, ma stiamo seguendo le norme vigenti con un occhio a eventuali cambiamenti. Più ci avvicineremo alle date del Palio e più potremo essere precisi con le informazioni. Purtroppo questa situazioni non ci offre possibilità temporale».

Il programma seguirà la traccia tradizionale?

«Certo. Quello che noi conosciamo come il Palio di ripeterà in questa edizione. Tutto inizierà sabato 31 luglio in piazza Maggiore con la presentazione dell'evento e del drappo firmato da Luca Rento che andrà al quartiere vincitore. Alla presentazione saranno ammesse 150 persone. La sera al palaghiaccio si esibiranno le Cernide dei Quartieri, una scelta obbligata che permette il controllo del numero degli accessi. Mercoledì 4 agosto è la giornata dedicata ai contradaioli e i quartieri la gestirà in prima persona presentando quindi un programma, come le cene che si svilupperanno lontano dalle vie centrali di Feltre venerdì 6 agosto. La giornata di sabato 7 agosto sarà dedicata al grande mercato medioevale nelle vie centrali fuori della Cittadella. Alla sera si terrà la rievocazione del passaggio di Feltre sotto l'egida di Venezia e le due prime gare: tiro con l'arco e staffetta. Domenica 8 agosto al mattino, nel Duomo, verrà celebrata dal Vescovo di Belluno Feltre, Monsignor Renato Marangoni, la messa del Palio e nel pomeriggio si disputeranno le altre due gare: tiro alla fune e la corsa dei cavalli».

Un programma ricco. C'è altro?

«Abbiamo rispettato quello tradizionale. Il sabato pomeriggio in Cittadella ritorna per i più piccoli la Ludoteca medioevale e anche il Palio Minecraft Trofeo Sersis. Si modifica rispetto allo scorso anno offrendo la possibilità a tutta la cittadinanza di partecipare con modalità che verranno fornite nei prossimi giorni. A questo si aggiunge anche un torneo di spada a due mani dei Quartieri del Palio, organizzato in collaborazione con ASD Scherma Storica Dolomiti. Poi l'attenzione si sposterà in Prà del Moro dove si svolgerà la rievocazione e lo spettacolo pirotecnico e tutto il programma della domenica pomeriggio».

Come fare per i biglietti?

«I biglietti potranno essere acquistati solo online e la capienza di Prà del Moro è fissata a mille persone».